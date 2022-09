POL-S: Polizeieinsatz wegen Versammlungen und Aufzügen

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte haben am Montag (19.09.2022) oder Dienstag (20.09.2022) insgesamt drei Autos aufgebrochen, die in einer Tiefgarage an der Straße Bronnäcker geparkt waren. Die Täter gelangten in der Zeit von 16.45 Uhr bis 06.45 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in die Tiefgarage und schlugen anschließend die Seitenscheiben von einem Opel, einem Peugeot und einem VW ein. Neben einem Navigationssystem ...

