Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend (20.09.2022) ein in der Brackenheimer Straße geparktes Auto beschädigt und ist anschließend weitergefahren ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Lkw-Fahrer fuhr gegen 18.30 Uhr die Brackenheimer Straße aus Richtung Hördtstraße entlang und wollte in die Zabergäustraße nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang scherte der Sattelauflieger aus und der am Heck angebrachte Mitnahmestapler beschädigte einen am Straßenrand abgestellten Ford Mondeo. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 entgegen.

