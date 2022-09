Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindereinrichtung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (19.09.2022) oder Dienstag (20.09.2022) in ein Gebäude an der Brückenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten in der Zeit von 15.00 Uhr bis 11.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so zunächst in die Werkstatt. Von dort aus brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter hierbei etwas erbeuteten, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

