POL-S: Von falschem Bankmitarbeiter betrogen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27, sind am Montagabend (19.09.2022) drei Personen im Alter von 18, 26 und 28 Jahren leicht verletzt worden. Der 26 Jahre alte Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Opel in Kornwestheim in der Stuttgarter Straße unterwegs und fuhr anschließend auf die Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart. Kurz nach Beginn der Sperrfläche des ...

mehr