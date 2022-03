Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines großen Findlings /Zeugen gesucht

Balge, OT: Mehlbergen (ots)

(opp) Die Beamten der Polizeistation Marklohe wurden am Freitag Vormittag, 11.03.2022, mit einer nicht alltäglichen Anzeigenerstattung konfrontiert. Demnach wurde in der Zeit vom 07.03. bis 09.03.2022 ein größerer Findling in Mehlbergen, an der Straße "Am Steinkamp" an einem Feldweg, gegenüber der dortigen Windräder, von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Durchmesser des Steines beträgt ca. 1,3 Meter und das Gewicht ungefähr 1000 kg. Der Geschädigte gibt den Wert mit 200,- Euro an. Da der Abtransport des Steines nur mit schwerem Gerät erfolgen konnte und dieses eventuell von Anwohnern oder Spaziergängern bemerkt worden sein könnte, bittet die Polizei Marklohe, unter der Telefonnummer 05021/924060, um zeugenschaftliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell