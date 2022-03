Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach vorsätzlicher Brandstiftung in der Bäckerstraße am 23.02.2022

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Mittwoch, 23.02.2022, kam es in der Bäckerstraße 6 in Rinteln zu einem Wohnungsbrand. Durch das Feuer wurde die Wohnung vollständig zerstört. Die Feuerwehr wurde gegen 01:54 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise!

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckerstraße gesehen?

Wenn Sie Bild- oder Videomaterial angefertigt haben, bitten wir Sie, uns Ihre Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen!

Hinweise nimmt die Polizei unter der Mobiltelefonnummer 0172-2628714, auch per WhatsApp, entgegen.

