Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 27-Jährige unvermittelt angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau ist am Dienstagvormittag (20.09.2022) an der Inselstraße von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Die Frau überquerte gegen 10.20 Uhr die Brücke in Richtung Untertürkheim, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegenfuhr. Er griff ihr unvermittelt in die Haare und zog sie zu Boden. Nachdem Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, stieg der Mann wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Untertürkheim davon. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 40 bis 50 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann mit langen grau/blonden oder schwarzen Haaren gehandelt haben, die er zu einem Dutt zusammengebunden hatte. Außerdem trug er eine graue Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell