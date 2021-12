Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Frau verscheucht Einbrecher

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr hörte eine 58-jährige Frau in ihrer Doppelhaushälfte, die an der Hügelstraße liegt Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Zunächst dachte sie sich nichts dabei, sah dann aber nach und stellte fest, dass das Schlafzimmer durchwühlt und das Fenster sperrangelweit geöffnet worden war.

Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass Unbekannte eine Leiter an die Terrassenüberdachung gestellt und sich dadurch Zugang zu dem Raum verschafft hatten. Die Leiter befand sich zuvor auf dem Grundstück der Frau. Gestohlen haben die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell