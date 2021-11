Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße/ Fahrzeuge brennen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag (23.11.21) sind an der Rekener Straße in Merfeld die Fahrerkabinen zweier Transporter ausgebrannt. Der Sachschaden liegt bei rund 80.000 Euro. Gegen 00.40 Uhr ging der Einsatz bei der Polizei ein. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

