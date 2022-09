Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220930 - 1128 Frankfurt-Innenstadt: "Böses Erwachen" im Buchladen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 32-jähriger Mann brach in der Nacht von Donnerstag (29. September 2022) auf Freitag in einen Buchladen in der Innenstadt ein. Womit dieser wohl nicht gerechnet haben dürfte, war ein vor Ort befindlicher Ladendetektiv, welcher umgehend die Polizei informierte. Was folgte, war die Festnahme des Eindringlings.

Bereits zuvor war es in der Buchhandlung in der Biebergasse zu mehreren Einbrüchen gekommen. In weiser Voraussicht legte sich am gestrigen Abend ein Ladendetektiv im Verkaufsraum auf die Lauer. Gegen 23:30 Uhr erwachte dieser jedoch plötzlich und nahm Geräusche wahr. Vom Krach aufgeschreckt begab sich der Detektiv auf die Suche nach der Lärmquelle und entdeckte den späteren Beschuldigten, der offensichtlich gewaltsam in den Laden eingedrungen war. Es gelang ihm, den ertappten Langfinger bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Beamte des 1. Reviers ließen schließlich die Handschellen klicken. Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 32-Jährige offenbar auch für weitere Taten in Frage kommt, die sich vor kurzem ereignet haben. Videoaufzeichnungen zeigen ihn mit derselben Kleidung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell