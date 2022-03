Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen mit wartendem PKW kollidiert

33102 Paderborn (ots)

Samstag, 12.03.2022, 14:30 Uhr

33102 Paderborn-Marienloh, Diebesweg/An der Talle

Am Samstagnachmittag befuhr der 35-jähriger Fahrer eines VW Scirocco den Diebesweg aus Richtung B 1 kommend in Richtung Detmolder Straße. An der Einmündung zur Straße "An der Talle" wollte er nach rechts abbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet er jedoch so weit nach links, dass er gegen den auf der Straße "An der der Talle" vor der Ampel wartenden VW Passat eines 50-Jährigen stieß. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Da der Verdacht bestand, das der Fahrer des VW Scirocco unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

