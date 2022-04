Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision mit "Geisterradler"

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 27 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Ahaus erlitten. Der Ahauser war gegen 14.35 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Bahnhofstraße/Heeker Straße in Richtung Rottweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Es kam zur Kollision mit dem Wagen einer 44 Jahre alten Autofahrerin, infolgedessen der 27-Jährige stürzte. Die Ahauserin wollte von der Fürstenkämpe nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen und hatte den Radfahrer dabei übersehen. Eine medizinische Versorgung des Leichtverletzten war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

