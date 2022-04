Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vorfahrt missachtet

Autos kollidieren

Ahaus (ots)

Ein Leichtverletzter sowie rund 13.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Ahauser Bauerschaft Oberortwick. Ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus hatte gegen 17.00 Uhr einen Wirtschaftsweg aus Richtung Gescher Damm kommend in Richtung Düwing Dyk befahren, als der Wagen eines ebenfalls 59 Jahre alten Mannes von links kommend kreuzte. Der genauso aus Ahaus kommende Autofahrer hatte einen Wirtschaftsweg aus Richtung Almsick kommend in Richtung Ahaus befahren. Seine Fahrt endete auf einem Erdwall, nachdem die Fahrzeuge auf der Wirtschaftswegkreuzung unweit des Wohngebiets Kottland zusammengestoßen waren. Er überstand den Unfall im Gegensatz zu dem anderen Autofahrer unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Grundsätzlich gilt an der Unfallstelle die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links".

