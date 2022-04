Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Autofahrer missachtet Vorfahrt

Motorradfahrer schwer verletzt

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Schöppingen-Gemen. Der Schöppinger war gegen 11.40 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Metelen kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als ein 74-jähriger Autofahrer seinen Weg kreuzte. Der Heeker hatte die Landesstraße 574 aus Fahrtrichtung Legden kommend in Richtung Heek befahren und kollidierte auf der Kreuzung der Landesstraßen mit dem vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Dieser kam zu Fall. Ein Rettungshelikopter brachte den Schwerverletzten in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell