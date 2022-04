Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lämmerdiebe in Oberhausen angetroffen

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen erschienen drei zunächst unbekannte Männer bei einem Schlachtbetrieb in Bocholt-Suderwick, um dort drei geschlachtete Lämmer zu kaufen. Die Täter nutzten nach Angaben des Geschädigten eine unbeaufsichtigte Wartezeit, nahmen die toten Tiere und Innereien an sich und fuhren mit ihrer Beute davon.

Der Geschädigte fuhr den Tätern hinterher und informierte Einsatzleitstelle der Borkener Polizei. Diese informierte wiederum die Polizei in Oberhausen, die den Pkw kurz darauf anhalten konnte. In dem Pkw befand sich die Diebesbeute, die dem Geschädigten wieder übergeben wurde.

Die drei Beschuldigten aus Mülheim a.d.R. im Alter von 49, 43 und 42 Jahren, bestreiten, die toten Lämmer und die Innereien gestohlen zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell