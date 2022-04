POL-BOR: Bocholt - Mehrere Diebstähle in der Innenstadt

Raesfeld (ots) - Als eine Kundin an der Kasse eines Discounters ihre Einkäufe bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Unbekannte hatte aus ihrer Handtasche, die im Einkaufswagen hing, die Geldbörse entwendet. Zu dem Geschehen an der Leinenweberstraße kam es am Dienstag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem ...

