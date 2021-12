Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus am Einkaufsmarkt

Eisenach (ots)

In der Nacht vom Montag zu Dienstag beschädigten der oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in Eisenach. Der Markt am Nordplatz hat einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro zu beklagen. Die Polizei in Eisenach sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können und bittet, diese unter Angabe der Bezugsnummer 0291951/2021 unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden. (rz)

