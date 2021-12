Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Ilmenau (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag entwendeten der oder die unbekannten Täter die hintere Kennzeichentafel von einem Ford Grand C-Max in Ilmenau. Der Pkw war in einer Parkbucht in der Schlachthofstraße abgestellt. Die Polizei in Ilmenau sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu dem Sachverhalt melden können und bittet, sich unter der Telefonnummer 03677-601-124 mit dem Aktenzeichen 0290814/2021 zu melden. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell