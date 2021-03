Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Festnahme und Durchsuchungen nach Fahrraddiebstählen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Spezialisierte Kräfte der Kriminalpolizei nahmen am frühen Freitagvormittag (26.3.) in Sterkrade einen 35-jährigen Oberhausener fest, dem in einem Ermittlungsverfahren gewerbsmäßige Hehlerei und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird.

Gemeinsam mit seiner 33-jährigen Ehefrau soll er die Straftaten begangen haben, um sich damit eine dauerhafte, finanzielle Einnahmequelle zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes zu sichern.

Der Tatverdächtige war in den Fokus der Ermittler gerückt, nachdem er Ende Dezember 2020 auf der Teutoburger Straße mehrere Fahrräder aus einer Garage gestohlen und noch am selben Tag auf einem Verkaufsportal im Internet zum Kauf angeboten hatte.

Die akribischen Ermittlungen der Kriminalpolizisten förderten mehrere Accounts mit unterschiedlichen Personalien zu Tage, mit denen der Oberhausener seit Ende 2020 über 80 Verkäufe, meistens Fahrräder, abgeschlossen hatte.

Über ein Dutzend Taten der gewerbsmäßigen Hehlerei und fünf Taten des gewerbsmäßigen Diebstahls werfen die Ermittler dem Festgenommenen jetzt vor.

Unmittelbar nach seiner Festnahme durchsuchten die Ermittler zeitgleich insgesamt sechs Objekte, wo sie weitere Beweismittel sicherstellten.

Der 35-jährige Hauptverdächtige wird jetzt einem Haftrichter vorgeführt. Seine ebenfalls beschuldigte Ehefrau wurde nach den Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beide werden sich aber für die ihnen vorgeworfenen Straftaten vor einem Richter verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell