Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Enschede (NL) - Verletzte bitten um Hilfe

Unfall in den Niederlanden

Gronau/Enschede (NL) (ots)

Wo sie sich ihre Verletzungen zugezogen haben, wollten ein Gronauer und ein Dinslakener, beide 22 Jahre alt, nicht sagen. Sie gaben an, in den Niederlanden unterwegs gewesen und irgendwo, mutmaßlich in Enschede (NL), gestürzt zu sein. Das soll zwischen 02.00 und 03.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag passiert sein. Nachdem sie zu Fuß den Heimweg nach Gronau angetreten und sich schlafen gelegt hätten, hätten sie nun ärztliche Hilfe nötig. Dazu suchten die Männer gegen 07.40 Uhr zunächst ein Krankenhaus für psychische Erkrankungen auf. Der Rettungsdienst brachte schließlich den schwerverletzten Gronauer sowie den leichtverletzten Dinslakener in ein Krankenhaus mit Notfallambulanz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Gronau/Enschede - Gewonden vragen om hulp / Ongeval in Nederland

Een man uit Gronau en een man uit Dinslaken, beiden 22 jaar oud, wilden niet zeggen waar zij hun verwondingen opliepen. Zij zeiden dat zij op reis waren geweest in Nederland en ergens waren gevallen, vermoedelijk in Enschede. Dit zou woensdagochtend tussen 2.00 en 3.00 uur zijn gebeurd. Nadat ze naar huis in Gronau waren gelopen en naar bed waren gegaan, hadden ze medische verzorging nodig. Om ongeveer 7.40 uur gingen de mannen naar een ziekenhuis voor geestesziekte. De ambulancedienst bracht uiteindelijk de zwaargewonde Gronau-man en de lichtgewonde Dinslaken-man met een spoedambulance naar een ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen. Bel het kantoor van de verkeerscommissaris op (+49 2562 9260).

