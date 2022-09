POL-F: 220930 - 1131 Frankfurt-Dornbusch: Festnahme nach Graffiti

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 32-jähriger Mann brach in der Nacht von Donnerstag (29. September 2022) auf Freitag in einen Buchladen in der Innenstadt ein. Womit dieser wohl nicht gerechnet haben dürfte, war ein vor Ort befindlicher Ladendetektiv, welcher umgehend die Polizei informierte. Was folgte, war die Festnahme des Eindringlings. Bereits zuvor war es in der ...

