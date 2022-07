Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mit Messer angegriffen- Zeugen gesucht

Berlin - Friedrichshain - Kreuzberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stach ein Unbekannter einem 25-Jährigen mit einem Messer am S-Bahnhof Warschauer Straße in die Leistengegend und flüchtete. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 5:30 Uhr beleidigte der Unbekannte den 25-jährigen syrischen Staatsangehörigen auf der Fahrt zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Warschauer Straße in einer S-Bahn der Linie S9. Im weiteren Verlauf griff der Mann den 25-Jährigen an und stach ihm beim Halt am Bahnhof Warschauer Straße mit einem Messer in die Leistengegend. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Alarmierte Bundespolizisten fahndeten im Nahbereich erfolglos nach dem Täter. Ein Notarzt versorgte das Angriffsopfer. Im Anschluss kam er zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten ein und sucht im Zuge der weiteren Ermittlungen nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem bislang unbekannten Angreifer machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell