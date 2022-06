POL-DU: Hochemmerich: Tank-Betrügerin stellt sich der Polizei - und vergisst ihre Cannabispflanzen

Polizei Duisburg

Hochemmerich: Tank-Betrügerin stellt sich der Polizei - und vergisst ihre Cannabispflanzen

Duisburg

Wegen des illegalen Anbaus von Cannabispflanzen muss sich eine Duisburgerin (41) mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Kurios: Sie selbst hatte die Polizei gerufen - aber aus einem ganz anderem Grund.

Die Frau alarmierte in der Nacht zu Freitag (17. Juni, 01:45 Uhr) die Beamten, weil sie ihre Tankrechnung nicht bezahlt hatte. Am Nachtschalter auf der Friedrich-Ebert-Straße gab sie an, nur zehn Euro dabei zu haben. Als der Kassierer fragte, warum sie denn für mehr Geld tanken würde, soll die Duisburgerin verbal aggressiv geworden, in ihr Auto gestiegen und gefahren sein. Dabei soll sie fast einen Mann erfasst haben, der an einer Tanksäule stand.

Kurze Zeit später rief sie die Polizei an. Als sie sich den Beamten in ihrer Wohnung auf der Friedrich-Ebert-Straße stellen wollte, vergaß sie offensichtlich zuvor ihre illegale Cannabis-Zucht zu verstecken. Weil es im Eingangsbereich nach Marihuana roch, durchsuchten die Einsatzkräfte nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft die Wohnung der Frau - und wurden fündig. So entdeckten die Beamten unter anderem 25 Cannabispflanzen inklusive Lektüre über deren Anbau sowie ein Aufzuchtzelt und Druckverschlusstütchen. Sie stellten sämtliche Beweismittel sicher und brachten die Duisburgerin zur Wache, wo ihr außerdem wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten stellten zusätzlich ihren Führerschein sicher.

