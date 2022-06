Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: E-Scooter auf Gleise geworfen - aufmerksamer Zeuge führt Polizisten zu 33-jährigem Täter

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Duisburger (29) beobachtete am Mittwochabend (15. Juni, 21 Uhr) einen Mann (33), der einen E-Scooter von einer Brücke an der Mülheimer Straße auf Bahngleise warf. Der Zeuge wählte den Notruf und lief in sicherer Entfernung hinter dem Randalierer her. Als Polizisten eintrafen, zeigte der Duisburger ihnen den Werfer. Die Beamten stellten seine Personalien fest und schrieben eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Den E-Scooter zogen sie von den Gleisen, ohne dass jemand zu Schaden kam. Der Display, das Kennzeichen und das Hinterrad waren beschädigt.

