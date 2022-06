Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Unbekannter fährt zwei Autos an - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ermittelt nach einer Unfallflucht am Sonntag (12. Juni) auf der Rudolfstraße: Ein Anwohner (51) alarmierte die Polizei, weil er zwischen 14 und 14:30 Uhr einen lauten Knall hörte. Als er sein Wohnhaus verließ, bemerkte er am Straßenrand zwei beschädigte Autos - eines davon war sein Smart. Der Außenspiegel inklusive Halterung war komplett abgebrochen. An dem dahinterstehenden Golf war ebenfalls der Außenspiegel kaputt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder im Umfeld ein verdächtiges Auto und den Fahrer oder die Fahrerin gesehen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell