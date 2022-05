Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ukrainische Flagge vom Rathaus gestohlen

Friedland (ots)

Zwischen Freitagabend und heute Morgen haben ein oder mehrere bisher Unbekannte die am Rathaus in Friedland gehisste ukrainische Flagge gestohlen. Sie befand sich in etwa vier Metern Höhe.

Die Kripo ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224, an die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell