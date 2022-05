Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geschmiere am Amtsgebäude

Feldberg (ots)

Die Giebelseiten des Amtsgebäudes in Feldberg sind mit schwarzer Farbe großflächig besprüht worden. Der oder die bisher unbekannten Täter haben "Stalin an die Macht", "Antifa MV" und "Nazis raus" geschmiert, wobei "Antifa MV" mit sieben mal 1,5 Metern das größte Ausmaß hat. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend gegen 19:30 Uhr und Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Schmierereien geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224, an die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

