Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Eisglätte

Weggerutscht und gestürzt

Heek (ots)

Als eine 56 Jahre alte Heekerin vom Radweg des Leuskesweges kurz vor dem Kreisverkehr Stroot auf die Straße fahren wollte, rutschte sie aus und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Zu dem Verkehrsunfall in Heek kam es am Donnerstagmorgen gegen 07.50 Uhr. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand leichter Sachschaden.

