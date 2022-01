Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Straßenglätte

Auffahrunfall auf Albrechtsstraße

Gronau (ots)

Der Bremsweg hatte sich aufgrund von Straßenglätte erheblich verlängert, als ein 31 Jahre alter Gronauer das Hindernis in Form eines Autos bemerkte. Ein 67 Jahre alter Gronauer wollte am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr von der Albrechtsstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Abbiegende leicht verletzte. Eine medizinische Behandlung sei zunächst nicht erforderlich, gab der 67-Jährige an. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.

