Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Bad Ems

Bad Ems (ots)

Bad Ems - Wie der Polizei in Bad Ems erst am 02.08.2021 bekannt wurde, ereignete sich bereits am 30.07.2021 zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort im Steinbichlerweg 9 in Bad Ems. Hierbei wurde ein geparkter, heller Mini Cooper durch ein vorbei fahrendes Fahrzeug beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug konnte durch die Geschädigten ein Zettel eines aufmerksamen Zeugen festgestellt werden, der offensichtlich Angaben über den Unfallhergang machen kann. Sofern Angaben über den Unfallhergang oder den namentlich nicht bekannten Zeugen gemacht werden können, bittet die Polizeiinspektion Bad Ems um Mitteilung unter der 02603-9700.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell