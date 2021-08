Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beifahrerin eines Autos bei Auffahrunfall leicht verletzt (31.07.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem sich eine Beifahrerin in einem VW Touran leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am frühen Samstagabend, gegen 17 Uhr, auf der Reichenaustraße im Bereich der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung Riedstraße und Fritz-Arnold-Straße gekommen. An der Kreuzung standen mehrere Fahrzeuge zunächst an der "roten" Ampel. Als diese auf "Grün" wechselte, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto an, achtete aber nicht darauf, dass der vor ihm befindliche VW Touran noch nicht losgefahren war. Bei einem folgenden Auffahrunfall wurde die 46-jährige Beifahrerin im Touran leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

