POL-OL: +++ Einbruch in Bäckerei +++

Im Verlauf des Osterwochenendes stiegen unbekannte Einbrecher in die Räume einer Bäckerei an der Ammerländer Heerstraße ein und entwendeten dort eine dreistellige Bargeldsumme. Die Täter hatten im Zeitraum zwischen Karfreitag, 14 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zunächst eine Hintertür aufgehebelt und konnten so das Gebäude betreten. Über einen Flur gelangten sie schließlich in die Verkaufsräume der Bäckerei und entwendeten dort eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine weitere Wechselgeldkasse. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (387458)

