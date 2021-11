Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fahrrad bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots)

Auf ein Fahrrad hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Sonntagmorgen (21. November 2021) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Straße eingedrungen ist. Der Bewohner hatte zwischen 7:15 und 7:35 Uhr ein Fenster zum Lüften geöffnet. Diesen Umstand nutzte der Unbekannte Einbrecher. Über einen Stromverteilerkasten stieg er in das Zimmer ein und entwendete ein hochwertiges Fahrrad sowie mehrere Handtaschen im Wert von etwa 2.500 Euro. Das Rad der Marke "Cube" ist in den Farben grau/rot/schwarz gehalten. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rades nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

