BPOLD-B: 18.000 Euro nicht gezahlt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am BER

Werder (Havel) (ots) - Am späten Montagnachmittag verpasste ein 54-Jähriger am Bahnhof Werder (Havel) den Einstieg in den RE 1. Um trotzdem mit dem Zug mitfahren zu können, sprang er während der Anfahrt des Zuges vom Bahnsteig aus auf einen Puffer des Triebwagens. Gegen 17:15 Uhr nutzte der 54-Jährige den RE 1 von Magdeburg in Richtung Eisenhüttenstadt, als er den Zug beim Halt am Bahnhof Werder (Havel) kurzzeitig ...

