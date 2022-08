POL-PPRP: Unbekannter Mann sprüht mit Pfefferspray

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots) - In der Nacht vom 19.08.2022 auf den 20.08.2022, kam es zu einem Einbruch in ein Nagelstudio in der Bismarckstraße in Ludwigshafen. Die unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln der Eingangstüre in das Ladeninnere und entwendeten etwa 700 EUR Bargeld. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

