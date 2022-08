POL-PPRP: Einbruch in Nagelstudio

Ludwigshafen - Mundenheim (ots) - Am Freitag, den 19.08.2022, um 17:00 Uhr, gerieten zwei Männer aus Speyer aufgrund einer Geldforderung in Streit. Im weiteren Verlauf stieg einer der Beteiligten, ein 27-jähriger Mann, in sein Fahrzeug und fuhr davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen gelben Seat Ibiza. Der andere Beteiligte, ein 49-jähriger Mann, stieg in das Auto einer unbekannten Person und konnte den 27-Jährigen in der Lagerhausstraße einholen. An der roten ...

