POL-PPRP: Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Am Freitag, den 19.08.2022, zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr, stellte ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen sein aquamarine-blaues E-Mountainbike der Marke "Haibike" vor der Bäckerei am Walzmühlcenter in Ludwigshafen ab und betrat kurzzeitig die Bäckerei. Als er zurück zu seinem Fahrrad kam, stellte er fest, dass das Fahrrad nicht mehr am Abstellort war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entweder telefonisch, Tel.:0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Kontakt zu treten.

