Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer ++ Schwerpunktthema "Straßenkriminalität" - Kontrollen im Innenstadtgebiet ++ Seniorin von Pkw erfasst ++ betrunken mit Kleinkaliberwaffe ...

Lüneburg (ots)

Presse - 10.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Am Vormittag des 09.05. kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Oedemer Weg. Nach ersten Erkenntnissen stürzte eine 50-jährige Radfahrerin alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer. Diese wird mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ...

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Abend des 09.05. gegen 18:30 Uhr in der Elso-Klöver-Straße wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer einer Motorcross-Maschine mit dieser fährt, obwohl diese nicht zugelassen ist. Ein entsprechendes Verfahren, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Lüneburg - Schwerpunktthema "Straßenkriminalität" - Kontrollen im Innenstadtgebiet

Im Sachen Straßenkriminalität kontrollierten Beamte einen 27-jährigen Lüneburger am Abend des 09.05. gegen 18:00 Uhr im Bereich des Radweges am Lösegraben. Bei dem Kontrollierten wurde ein Joint und eine Schreckschusswaffe festgestellt, beide Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kurz zuvor kam es bereits an gleicher Örtlichkeit zu einer Kontrolle einer 5-köpfigen Personengruppe. Zum Zeitpunkt der Kontrolle konsumierte eine 23-Jährige einen Joint. Desweiteren wurden Klemmleistenbeutel mit Marihuana bei drei weiteren kontrollierten Personen aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Embsen - Seniorin von Pkw erfasst

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.05. gegen 12:45 Uhr im Schulweg. Eine 80-jährige Seniorin überquerte den Schulweg zwischen Katharinenring und Am Moorfeld. Dies übersah der 71-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes und touchierte die Fußgängerin mit ihrem Rollator, sodass diese leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Barendorf - Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw - Hinweise

Am Abend des 09.05. kam es gegen 18:00 Uhr im Wacholderweg Ecke Lüneburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw Ford S-Max. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein unbekannter Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen die Beifahrertür des verkehrsbedingt an der Einmündung wartenden Pkw Ford. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Holzstämme und Stroh brennen

Zu einem Brand mehrerer Holzstämme und Stroh kam es in den späten Abendstunden des 09.05.22 im Bereich eines Feldwegs in der Dannenberger Straße. Dabei wird gegen 23:45 Uhr auch ein Baum durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Lemgow - Vandalen mit dem Pkw auf dem Sportplatz

Mit einem Pkw "bretterten" Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 07. und 09.05.22 über den Sportplatz in der Schulstraße und hinterließen kreisförmige Reifenspuren auf dem Grün. Parallel wurde ein Fußballtor beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow/Grabow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 09.05.22 in der Theodor-Körner-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 10:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Gegen 16:00 Uhr kontrollierte die Polizei in Grabow auch einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat. Auch dieser zeigte deutliche körperliche Auffälligkeiten auf eine Drogenbeeinflussung, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Uelzen

Uelzen - betrunken mit Kleinkaliberwaffe auf Grundstück rumgeschossen

Mit einer Kleinkaliberwaffe schoss ein 55-Jähriger in den Nachtstunden zum 10.05.22 auf seinem Grundstück herum. Durch das Knallen auf der Blechüberdachung wurden Anwohner gegen 01:00 Uhr aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten überwältigten den betrunkenen 55-Jährigen im Umfeld seines Wohngrundstücks und stellten die Kleinkaliberwaffe sowie Patronen sicher. Auch aufgrund der Alkoholisierung von mehr als 2,2 Promille wurde der Uelzener zur Ausnüchterung nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine waffenrechtliche Erlaubnis für die Kleinkaliberwaffe besaß der Mann nicht. Parallel durchsuchten Beamte noch am Morgen die Wohnung und stellten weitere Waffen sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ebstorf - "Überholvorgang" - Pkw kollidiert mit abbiegenden Traktor

Zu einer Kollision zwischen einer 73 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Dacia und einem Traktor kam es in den Nachmittagsstunden des 09.05.22 auf der Landesstraße 250 zwischen Ebstorf und Melzingen. Die Dacia-Fahrerin wollte gegen 15:45 Uhr den Traktor überholen, als dieser abbremste, um nach links auf ein Feld abzubiegen. Der Pkw fuhr auf den Traktor Case auf. Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen - "aufgefahren" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda in den Mittagsstunden des 09.05.22 in der Ebstorfer Straße. Ein 90 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota hatte gegen 11:40 Uhr zu spät bemerkt, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge verkehrsbedingt (aufgrund einer Baumfällung) hatten abbremsen müssen, so dass er auf den Pkw Mazda auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Wrestedt, OT. Wieren - mit Schreckschusswaffe hantiert - Polizei nimmt psychisch Kranken in Gewahrsam - Einweisung veranlasst

Mit einer Schreckschusswaffe hantiert und schoss ein 36-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 07.05.22 im Bereich Wieren - Brücke der Kreisstraße 62 am Aue-Bach herum. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Uelzener hatte gegen 17:30 Uhr Zielübungen gemacht und dabei mit der Gaspistole herumgefuchtelt. Kurze Zeit später fiel der Mann dann in Höhe der Bäckerei auf und wurde dort von Polizeibeamten überwältigt. Der Uelzener, der bereits in der Vergangenheit u.a. durch Drogenkonsum und psychische Auffälligkeiten aufgefallen war, war abermals nicht orientiert und wurde noch am Abend in Absprache mit dem Ordnungsamt und einem Arzt in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Gaspistole stellten die Beamten sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Uelzen - Fensterscheibe von Lokalität beschädigt

Die Fensterscheibe einer Lokalität in der Lüneburger Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 09.05.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kfz-Kennzeichen gestohlen

Die beiden Kennzeichen eines auf einem Hinterhof abgestellten Transporter demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 07. und 09.05.22. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Bad Bodenteich - "gut gegessen ohne zu bezahlen"

Getränke und Speisen genoss eine 41-Jährige in den Mittagsstunden des 09.05.22 in einer Lokalität in der Gudestraße. Als die Frau gegen 13:00 Uhr zur Begleichung der Rechnung aufgefordert wurde, wurde sie aggressiv und wollte das Lokal verlassen. Die alarmierte Polizei stellte die Personalien der Frau fest und leitete ein Strafverfahren wegen Betrugs ein. In den Nachmittagsstunden genoss die 41-Jährige, die ohne festen Wohnsitz im Landkreis ist, in einem Eiscafe in der Hauptstraße von Bad Bodenteich weitere Getränke ... und konnte abermals nicht bezahlen. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 09.05.22 in der Ripdorfer Straße. Bei der Kontrolle in Höhe des Kindergartens ahndeten die Beamten in der 30 km/h-Zone insgesamt 20 Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell