Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ alkoholisiert ohne Führerschein unterwegs ++ "bekifft" auf dem E-Scooter ++ Unbekannter schlägt Walkerin und flüchtet - Zeugenhinweise ++ Auseinandersetzung während des Einkaufens ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung während des Einkaufens

Am Abend des 05.05. kam es in einem Supermarkt in der Hindenburgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen einem 33-Jährigen und einem 18-Jährigen zu einem verbalen Streit innerhalb des Marktes, welcher sich dann nach draußen verlagerte. In dem Zuge schlug der 33-Jährige dem 18-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Der 18-Jährige schlug daraufhin mit einem Faustschlag zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.

Lüneburg - Ladendieb erwischt - Diebesgut über 400 Euro wert

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 05.05. gegen 12:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Am Alten Eisenwerk. Ein 20-Jähriger wurde durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er unter anderem diverse Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte. Im Kassenbereich zahlte der Dieb lediglich eine Flasche Wasser. Daraufhin wurde der 20-Jährige durch den Mitarbeiter angesprochen. Im Rucksack befand sich Diebesgut im Wert von über 400 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Kontrollen in der Baustelle Bleckeder Landstraße - Radfahrer müssen schieben

Am gestrigen Tag wurden Kontrollen im Baustellenbereich der Bleckeder Landstraße durchgeführt. In der Vergangenheit kam es häufig zu kritischen Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern auf dem dort ausgeschilderten Gehweg. Innerhalb einer halben Stunde konnte mehr als ein halbes Dutzend Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Radfahrer sind beidseitig dazu verpflichtet abzusteigen, da es sich bei dem Weg unterhalb der Eisenbahnbrücke gemäß der dortigen Beschilderung um einen reinen Fußweg handelt. Das Befahren des Fußweges mit einem Fahrrad stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit mindestens 25 Euro geahndet wird. Wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegt kann dies bis zu 35 Euro kosten.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit verletzten Pkw-Fahrern

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw kam es am Nachmittag des 05.05. gegen 15:00 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße Ecke Altenbrückertorstraße. Der 72-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw VW Polo an einer roten Ampel bremste und fuhr auf. Die 40-jährige Fahrerin des Pkw VW Polo und der 8-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 05.05. gegen 15:00 Uhr in der Willy-Brandt-Straße Ecke Scharnhorststraße. Drei hintereinanderfahrende Pkw befuhren die Willy-Brandt-Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Scharnhorststraße beabsichtigten ein Pkw Mercedes und ein Pkw Volvo nach rechts abzubiegen. Eine dahinterfahrende 43-jährige Fahrerin eines Pkw Renault erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Volvo auf, welcher auf den Mercedes geschoben wurde. Der 52-jährige Fahrer des Pkw Volvo musste leicht verletzt ins Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Lüneburg - Unbekannter schlägt Walkerin und flüchtet - Zeugenhinweise

Zu einer Körperverletzung kam es am Morgen des 06.05. gegen 09:00 Uhr in der Artlenburger Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein männlicher Fahrradfahrer einer Walking-Gruppe entgegen und beschwerte sich verbal, dass die Gruppe im Weg sei. Nachdem er diese passierte, wendete er mit seinem Fahrrad und schlug einer Walkerin mit der Faust auf den Kopf. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer flüchtete im Anschluss.

Personenbeschreibung:

- männlich - kräftig - circa 50 Jahre alt - dunkle Kleidung - lange, graue Haare (Zopf)

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung - Zeugenhinweise

Bereits am 02.05. kam es in der Lüneburger Innenstadt gegen 15:00 Uhr zu einem Angriff auf eine 56-jährige Fußgängerin. Diese ging im Bereich der Straße Bei der Abtspferdetränke spazieren, als eine ihr unbekannte männliche Person unvermittelt auf die Dame zukam, hochsprang und dieser mit dem beschuhten Fuß in den Bauch trat. Der Täter floh daraufhin in Richtung Ilmenaustraße.

Personenbeschreibung:

- männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 180cm - schlank - südeuropäisches Erscheinungsbild - ungepflegt - dunkle, längere, leicht verfilzte Haare

Zeugen, insbesondere eine Gruppe von Jugendlichen, welche sich zur Tatzeit vor dem Kiosk befanden, werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Kirchgellersen - betrunken unterwegs - 1,66 Promille

Einen 46 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.05.22 auf der Landesstraße 216. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 13:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,66 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 53 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.05.22 in Lüneburg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 16:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Dieb ertappt - Täter flüchtet

Eine Motorrad BMW versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 06.05.22 aus einer Garage Am Kapellenberg zu stehlen. Anwohner hörten gegen Mitternacht das Öffnen der Garage und sahen den Täter. Dieser ergriff (ohne Motorrad) zu Fuß die Flucht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow, OT. Grabow - alkoholisiert ohne Führerschein unterwegs

Einen 54-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.05.22 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 12:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol, jedoch keine gültige Fahrerlaubnis fest. Der Führerschein war dem Mann bereits rechtskräftig entzogen worden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg - "bekifft" auf dem E-Scooter

Einen 29-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.05.22 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana am Vortag wurde eingeräumt.

Lemgow, OT. Volzendorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 06.05.22 in Lüneburg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv.

Dannenberg - Schulgebäude durch Steinwürfe beschädigt - 4.000 Euro Sachschaden

Mit Steinen beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 05. Auf den 06.05.22 eine Scheibe des naturwissenschaftlichen Gebäudes der Schule im Lindenweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Bike-Fahrer unter Drogeneinfluss - Marihuana sichergestellt

Einen 26-Jährigen mit einem E-Bike stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 05.05.22 in der Brückenstraße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 18:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Parallel hatte der junge Mann auch mehr als 50 Gramm Marihuana bei sich. Dieses wurde sichergestellt; entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Parallel stellte sich heraus, dass das E-Bike per App auf mehr als 45 km/h manipuliert werden konnte, so dass dieses zulassungs- und fahrerlaubnispflichtig ist.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 38 Jahre alten Kleinkraftradfahrer stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.05.22 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 11:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Drogentest auf THC verlief positiv. Der Konsum wurde eingeräumt.

Uelzen - "alkoholisiert"

Einen 32 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.05.22 Im Neuen Felde. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, so dass den Mann ein Bußgeld inkl. Fahrverbot erwartet.

Eimke - ... Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 05.05.22 auf der Bundesstraße 71. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tageschnellste, ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW aus dem Heidekreis, wurde mit 143 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

