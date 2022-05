Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frau auf Fußgängerüberweg von silbernen Pkw erfasst - Beinverletzung - Pkw-Fahrer fährt weiter ++ "Reifenplatzer" ++ "Wer schlägt, geht!" - aus Wohnung verwiesen ++ unter Drogeneinfluss unterwegs

Lüneburg (ots)

Presse - 05.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - "aufgefahren" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 04.05.22 auf der Bundesstraße 216. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel hatte gegen 13:00 Uhr bei Rotlicht vor einer Ampel warten müssen. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die 63 Jahre alter Fahrerin im Opel erlitt Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Lüneburg - Handtasche aus Rollator gestohlen

Eine Lederhandtasche aus dem Rollator einer 81-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 04.05.22 in einer Boutique in der Große Bäckerstraße. Neben Bargeld verschwanden auch diverse persönliche Papiere. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - "Reifenplatzer"

Gegen einen Bordstein sowie ein Straßenschild und eine Straßenlaterne fuhr ein 55 Jahre alter Fahrer mit seinem Pkw Renault in den späten Nachmittagsstunden des 04.05.22 in der Lüneburger Straße. Der vordere rechte Reifen des Pkw war gegen 17:15 Uhr während der Fahrt geplatzt, so dass der Pkw nicht mehr lenkbar war. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Heckscheibenscheibenwischer verbogen - Sachbeschädigungen

Den Heckscheibenwischer eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dannenberger Straße abgestellten Pkw Volvo verbog ein 39-Jähriger in den Abendstunden des 04.05.22 gegen 20:50 Uhr. Parallel legte der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann eine Bierflasche auf den Pkw. Er konnte im weiteren Verlauf im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Gegen 23:10 Uhr wurden dann in der Kalandstraße mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen, die dann zersplitterte. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit nicht.

Clenze/Bergen (Dumme) - "Wer schlägt, geht!" - aus Wohnung verwiesen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 42-Jährigen. Der alkoholisierte Mann hatte in den Morgenstunden des 04.05.22 seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Clenze geschlagen, so dass alarmierte Polizeibeamten den Mann aus der Wohnung verwiesen und entsprechende (Straf-) Verfahren einleiteten.

Zu einer weiteren Häuslichen Gewalt kam es in den späten Abendstunden des 04.05.22 in Bergen (Dumme). Ein betrunkener Mann (1,7 Promille) hatte im Rahmen eines Streites seine Lebensgefährtin sowie Angehörige u.a. geschubst und diese verletzt. Die Frau setzte sich zur Wehr und schlug dem 46-Jährigen eine Steinplatte gegen den Kopf. Der Mann wurde neben dem eingeleiteten Strafverfahren für zehn Tage aus der Wohnung verwiesen.

Lüchow/Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 04.05.22 in der Lange Straße in Lüchow. Bei der Kontrolle der jungen Frau stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

In den Morgenstunden des 05.05.22 kontrollierte die Polizei in der Hauptstraße in Jameln auch einen 62 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel. Auch bei diesem stellten die Beamten gegen 08:20 Uhr den Einfluss von THC fest. Parallel besaß der Mann aus dem Landkreis Lüneburg keinen Führerschein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Frau auf Fußgängerüberweg von silbernen Pkw erfasst - Beinverletzung - Pkw-Fahrer fährt weiter

Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin eines silbernen Pkw fahndet die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht in den späten Nachmittagsstunden des 04.05.22 im Bereich des Fußgängerüberwegs Bohldamm. Eine 62-Jährige hatte gegen 17:30 Uhr ihr Fahrrad über den Überweg geschoben, als sie von dem silbernen Pkw angefahren und erfasst wurde. Sie wurde zu Boden geschleudert, erlitt Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Fahrzeugführer des Pkw setzte seine Fahrt fort und haute ab. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Auseinandersetzung - "Schwitzkasten" & Faustschläge

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung im Bohldamm in den Abendstunden des 04.05.22. Vier Männer hatten einen 21-Jährigen gegen 21:15 Uhr angegriffen und versucht diesen in den "Schwitzkasten" zu nehmen, um ihn zu schlagen. Der 21-Jährige, der die Männer "vom Sehen kannte", wehrte sich erfolgreich mit Faustschlägen gegen die Angreifer. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - betrunken mit dem E-Scooter unterwegs - 2,2 Promille

Eine 52-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.05.22 in der Holdestedter Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 16:10 Uhr stellten die Beamten bei dem Uelzener eine Alkoholisierung von 2,2 Promille fest. Parallel bestand für den Scooter kein Versicherungsschutz, so dass den 52-Jähirgen jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwarten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass E-Scooter pflichtversichert sein müssen und beim Betrieb/Fahren die gleichen Promille-Grenzen wie für andere Kraftfahrzeuge (von 0,5 bzw. 1,1 Promille) gelten. Für Fahranfänger gilt 0,0 Promille.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.05.22 in der Ripdorfer Straße im Bereich des Kindergartens. Dabei ertappten die Beamten im 30 km/h-Bereich insgesamt 20 zu schnelle Fahrer. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell