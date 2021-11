POL-OH: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Samstag (13.11.), gegen 10 Uhr, parkte eine 60-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis ihren blauen VW-Golf ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor einem Geschäft in der Grünberger Straße. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Heckschaden auf der linken Fahrzeugseite. Vermutlich hat der bisher unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers möglicherweise um ein blaues Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de,

