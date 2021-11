Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Keller - Matten zerschnitten - Schilder umgetreten - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Moped gestohlen - Versuchter Einbruch in öffentliches Gebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Keller

Fulda - Zwischen Mittwoch (10.11.) und Freitag (12.11.) brachen Unbekannte in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg ein. Die Täter stahlen verschiedene Werkzeuge sowie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Dienstag (09.11.) und Freitag (12.11.) in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In den Auegärten" ein. Die Täter durchwühlten den Kellerverschlag und stahlen ein graues Mountainbike der Marke Ghost sowie einen Bohrhammer im Gesamtwert von circa 2.000 Euro.

Matten zerschnitten - Schilder umgetreten

Gersfeld - Zwischen Freitag (12.11.) und Samstag (13.11.) zerschnitten Unbekannte in der Tannenstraße sogenannte Aufprallmatten und traten zwei fest verankerte Schilder der Ski-Roller-Bahn um. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Neuhof - In der Nacht auf Samstag (13.11.) versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Jahnstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Eingangstür aufzubrechen, sie verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden.

Moped gestohlen

Fulda/Haimbach - Unbekannte stahlen am Donnertagabend (11.11.), gegen 23.15 Uhr, in der Markusstraße ein Moped der Marke Simson mit dem Kennzeichen FD-BJ 1984. Die Täter flüchteten in Richtung Röthweg. Das Zweirad hat einen Wert von circa 1.500 Euro.

Versuchter Einbruch in öffentliches Gebäude

Großenlüder/Uffhausen - Ein öffentliches Gebäude in der Sebastianstraße war in der Nacht auf Sonntag (14.11.) Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten ohne Erfolg die Eingangstür aufzuhebeln und verursachten dabei 200 Euro Sachschaden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell