Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda - Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag (13.11.) bis Sonntag (14.11.) ein Verkehrszeichen in der Zufahrt zu einer Schule in der Braacher Straße. Hierdurch entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

