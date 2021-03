Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waldbronn - Unfall mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots)

Ein Unfall mit einem Streifenwagen ereignete sich am Montag, gegen 18 Uhr, in Waldbronn-Busenbach. Der Streifenwagen befuhr die Ettlinger Straße in östlicher Richtung als ein Pkw aus der Straße "Im Reh" links einbiegen wollte. Hierbei missachtete die 18-jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Vorfahrt des Streifenwagens. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt ungefähr 2500 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

