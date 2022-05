Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ #fahrklar ++ Polizei kontrolliert und ist für mehr Sicherheit im Straßenverkehr präsent ++ mehr als 650 Verkehrsteilnehmer kontrolliert - 49 Verstöße geahndet - zehn Fahrzeugführer unter ...

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ #fahrklar ++ Polizei kontrolliert und ist für mehr Sicherheit im Straßenverkehr präsent ++ mehr als 650 Verkehrsteilnehmer kontrolliert - 49 Verstöße geahndet - zehn Fahrzeugführer unter Drogen-/Alkoholeinfluss unterwegs ++ Länderübergreifende Aktion sicher.mobil.leben. ++ Alkohol, Drogen und alle anderen Rauschmittel haben im Straßenverkehr nichts zu suchen ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - Nordostniedersachsen

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr war auch die Polizei in den Regionen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen am gestrigen Tag präsent und beteiligte sich an der niedersachsenweiten und auch länderübergreifenden Aktion sicher.mobil.leben.

Mehr als 50 Beamtinnen und Beamten aus den Streifendiensten, der Polizeistationen und der Lüneburger Verfügungseinheit waren in den Nachmittags- und Abendstunden des 05.05.22 mobil wie auch an 17 Kontrollstellen präsent und kontrollierten dabei mehr als 650 Pkw-, Lkw-, E-Scooter- oder auch andere motorisierte Kraftfahrer bzw. Pedelec- und Fahrradfahrer. In 49 Fällen wurden hier Verstöße geahndet; insgesamt waren zehn Fahrzeugführer betrunken bzw. berauscht unterwegs. Weitere vier Fahrzeugführer hatten keine erforderliche Fahrerlaubnis; 25 Personen ertappten die Beamten mit einem Mobiltelefon am Steuer.

"Alkohol, Drogen und alle anderen Rauschmittel haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Wer sich betrunken oder berauscht hinters Steuer setzt, riskiert den Tod anderer Menschen!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell