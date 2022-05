Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 07./08.05.22 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 06.05.-08.05.2022 ++

- Landkreis Lüneburg -

Einfamilienhauses in Brand Am Samstag, gegen 20:30 Uhr geriet im Wappenhorner Weg in Kirchgellersen aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache ein unmittelbar an dem Einfamilienhaus stehender Unterstand in Brand. Dieser griff nachfolgend auf den Dachstuhl und das komplette 1. Obergeschoss des Wohnhauses über. Das Haus brannte komplett aus. Personen befanden sich bei Brandausbruch nicht im Gebäude, Personenschaden entstand daher nicht. Der Sachschaden dürfte bei über 500.000 Euro liegen.

Beeinflusste Autofahrer

Am Freitag, kurz vor 23 Uhr wurde in der Wandrahmstraße in Lüneburg ein 32-Jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Er stand unter Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Samstag, gegen 01:40 Uhr pustete eine 42-Jährige Autofahrerin bei einer Polizeikontrolle in Bleckede, Ortsteil Brackede, 2,1 Promille. Am Samstag, gegen 18:50 Uhr wurde ein Pkw gemeldet, der auf der B 216 in Fahrtrichtung Lüneburg in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sei. Das Fahrzeug wurde von der Polizei kontrolliert. Der 35-jährige Fahrer steht im Verdacht sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Alle drei erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Unfälle mit Fahrrad

Am Freitag, gegen 11:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Bike den Oedemer Weg in Lüneburg. Er stieß alleinbeteiligt gegen eine Straßenlaterne und stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Freitag, gegen 12:20 Uhr wollte eine 73-Jähige in der Stöteroggestraße in Lüneburg von ihrem Fahrrad absteigen. Sie stürzt so unglücklich, dass sie sich eine Kopfverletzung zuzog und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Am Freitag, gegen 19:00 Uhr versuchte ein 14-Jähriger mit seinem Enduro-Bike eine Treppe am Lüneburger Kreidebergsee herunterzufahren. Er stürzte und wurde trotz Schutzausstattung schwer verletzt. Am Samstag, gegen 09:15 Uhr übersah eine 48-Jhrige Autofahrerin in der Bardowicker Straße in Scharnebeck einen 30-jährigen Fahrradfahrer, als sie von einem Parkplatz fahren wollte. Der Radfahrer befuhr verbotswidrig den Gehweg. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Am Samstag, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer die Straße Blümchensaal in Lüneburg in Fahrtrichtung Deutsch-Evern-Weg. Der Mann touchierte ein abgestelltes Fahrrad, stürzt und verletzte sich schwer.

Kennzeichendieb gestellt

Am Samstag, gegen 04 Uhr wurde in der Salzstraße am Wasser in Lüneburg ein 20-Jähriger von einer Polizeistreife angetroffen. Er hatte 4 unterschiedliche amtliche Kennzeichen bei sich, die er vermutlich von im Nahbereich geparkten Pkw entwendet hat.

Fahrraddiebe auf frischer Tat

Am Sonntag, gegen 00:50 Uhr wurden am Lüneburger Bahnhof fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren beim Diebstahl eines Fahrrads beobachtet. Die alarmierte Polizei konnte die Täter im Bahnhofsbereich stellen. Sie hatten das entwendete Rad noch bei sich. Alle Täter kommen aus Hamburg und sind zum Teil bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Einer der Täter führte einen Totschläger bei sich und einer hatte Betäubungsmittelzubehör bei sich.

Haftbefehl vollstreckt

Ein 30-jähriger Mann hielt sich am Samstag, gegen 23:30 Uhr auf dem Gelände einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg auf, obwohl er ein Hausverbot hatte. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass der Mann einen offenen Haftbefehl hat und nahm ihn fest. Außerdem wurden bei dem Mann Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Schlägerei

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei mit ca. 20 Beteiligten in der Bögelstraße in Lüneburg gemeldet. Zunächst wurde niemand angetroffen. Etwas später meldete sich ein 31-jähriger, amtsbekannter Mann. Er hatte einen Messerstich im unteren Rücken. Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt.

Lärm am Stint

Am Freitag, gegen 22:50 Uhr war eine Bewohnerin in der Straße auf dem Kauf in Lüneburg sehr verärgert über ruhestörenden Lärm durch feiernde Menschen vor ihrem Wohnhaus. Sie entleerte einen Eimer Wasser aus ihrem Fenster im Obergeschoss des Hauses. Ein unter dem Fenster stehender 21-jähriger wurde nass. Die Polizei führte ein ermahnendes Gespräch mit der Verursacherin durch.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln - Am Freitagmorgen konnte im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme zu einer Wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung ein Zufallsfund von Betäubungsmitteln gemacht werden. Im Rahmen der daraus resultierenden weiteren Sachverhaltsaufnahme wurden bei einem Beschuldigten die Wohnung durchsucht, wobei weitere Betäubungsmittel in Form von Marihuana, Kokain und Amphetamin in nicht geringer Menge und Equipment zur Verpackung von Betäubungsmitteln aufgefunden wurden. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Betrieb einer Cannabisindoorplantage. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines weiteren Wohnobjekts konnten vier in Blüte stehende Cannabispflanzen, Marihuana, Kokain sowie weiteres Equipment für den Handel mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Diebstahl von land- und forstwirtschaftlichem Gerät - Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zwischen 18:00 Uhr abends und 09:00 Uhr morgens zu einem Diebstahl von land- und forstwirtschaftlichem Gerät im Bereich Dannenberg. Die bisher unbekannten Täter entwenden von insgesamt vier abgestellten Ackerschleppern digitale Anzeige- und Bediengeräte. Vermutlich verschafften sich die bisher unbekannten Täter dabei mittels eines Nachschlüssels Zugang zu den Fahrerkabinen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000,- Euro.

Sachbeschädigung mittels Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion - In der Freitagnacht kam es zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr zu mehreren Zündungen von Sprengkörpern in Form von Feuerwerk. Dabei wurde durch einen bisher unbekannten Täter durch das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ein Müllbehälter der örtlichen "Jeetzel-Oberschule-Lüchow" zerstört.

- Landkreis Uelzen -

Uelzen - "Wer schlägt muss gehen!" - 10 Tage weggewiesen - Zu einer Körperverletzung im häuslichen Bereich ist es am Freitag, den 06.05.2022, gegen 20:00 Uhr in einer Wohnung im Stadtgebiet Uelzen gekommen. Ein 25-jähriger Mann und seine 26-jährige Lebensgefährtin sind in einen Streit geraten. In Folge dieses Streits hat der Mann seine Freundin geschubst und geschlagen. Der Aggressor ist aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen worden. Außerdem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Uelzen - PKW zerkratzt - Zeugen gesucht! - Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 04.05.2022, 11:00 Uhr bis Freitag, den 06.05.2022, 13:15 Uhr, wird ein geparkter PKW Seat in der Straße "Emsberg" durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs - Am frühen Freitagnachmittag, den 06.05.2022, 13:30 Uhr, stellen Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Neu Ripdorf" fest, dass ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. In den späten Abendstunden desselben Abends stoppen Polizeibeamte um 23:30 Uhr einen weiteren PKW-Führer. Bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer kann ein Promillewert von 0,54 festgestellt werden. Die Fahrzeugführer müssen sich nun in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Bad Bodenteich - Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Bereits am Donnerstagmittag, den 05.05.2022, kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit in der"Hauptstraße" in Höhe der dortigen Grundschule die Geschwindigkeit. Dabei können acht Verstöße festgestellt und geahndet werden. Negativer Spitzenreiter ist dabei ein 73-jähriger Fahrzeugführer mit festgestellten 61 km/h.

Uelzen - Bei Abi-Party geschlagen und getreten - Am Sonntagmorgen, den 08.05.2022, gegen 02:15 Uhr, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Partygästen an der Stadthalle in Uelzen. Ein 17-jähriger Partygast wird von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Die Täter verlassen noch vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Vorderreifen zerstochen - Einen Vorderreifen eines auf dem "Hammerstein"-Parkplatz abgestellten PKW zerstechen Unbekannte am Freitag, den 06.05.2022, 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr. Dadurch entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, entgegen.

