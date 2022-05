Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Unbekannter schlägt 18-Jährigen - Zeugenhinweise ++ Altenmedingen - Motorroller-Fahrerin verunfallt - schwer verletzt ++ Uelzen - "falsche Polizei" ruft an - Polizei warnt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 09.05.2022

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannter schlägt 18-Jährigen - Zeugenhinweise

Am frühen Sonntagmorgen des 08.05. kam es gegen 03:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen in der Straße An den Brodbänken. Nach ersten Erkenntnissen griff ein bisher unbekannter männlicher Täter einen 18-Jährigen an, schlug diesen und trat ihm unter anderem in den Rücken. Zudem schlug dieser mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und wurde leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss mit einem weiteren Begleiter. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Hinweise

In der Nacht vom 07.05. auf den 08.05. brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Innerhalb des Hauses wurden zwei Wohnungstüren gewaltsam geöffnet und die Wohnungen im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Deutsch Evern - Vandalismus am Pkw - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 06.05. auf den 07.05. beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw Renault Megane in der Dorfstraße. Unter anderem wurden die vier Reifen des Pkw zerstochen und dieser beschmiert. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Soderstorf , OT. Raven - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

In der Zeit zwischen dem 06.05. und dem 08.05. kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ravener Dorfstraße. Über ein Fenster des Wohnhauses gelangten Unbekannte in das Objekt. Entwendet wurde unter anderem Schmuck, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Betrunkener Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

In der Nacht zum 09.05. kam es in der Neuetorstraße zu einem Fahrradsturz eines 22-Jährigen. Dieser stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt auf dem Fahrrad untersagt.

Lüneburg - Rote Ampel missachtet - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Am 08.05. kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Artlenburger Landstraße Ecke Grüner Weg. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr nach ersten Erkenntnissen von Lüneburg Richtung Brietlingen. Trotz roter Ampel fuhr dieser in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem Pkw VW, welcher als Linksabbieger in den Grünen Weg abbiegen wollte. Die 40-jährige Mitfahrerin im Pkw Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Schnaps aus Getränkelagerraum gestohlen

Durch ein auf-Kipp-stehendes Fenster gelangten Unbekannte in der Nacht zum 08.05.22 in den Getränkelagerraum eines Vereinsheimes im Rieselweg. Dort konnten die Eindringlinge insgesamt fünf Flaschen Schnaps mitgehen lassen. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Wustrow, OT. Dolgow - betrunken unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.05.22 in Dolgow. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 07:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow - Polizei kontrolliert Fahrzeuge ...

Nachdem sich in den Abendstunden des 08.05.22 mehrere Fahrer mit ihren Pkws auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Theodor-Körner-Straße trafen, kontrollierte die Polizei Fahrzeuge wie auch die Fahrer. Dabei stellten die Beamten kleinere; jedoch keine gravierenden Mängel fest.

Uelzen

Altenmedingen - Motorroller-Fahrerin verunfallt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 57 Jahre alte Motorrollerfahrerin in den Nachmittagsstunden des 08.05.22 auf der Landesstraße 232. Die Frau war gegen 15:30 Uhr in einer Linkskurve zwischen Altenmedingen und Bostelwiebeck nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr einen Graben und stürzte. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Uelzen - "falsche Polizei" ruft an - Polizei warnt

Zu mehreren Anrufen durch sog. "falsche Polizeibeamte" kam es in der Region am 08.05.22. Die meisten Angerufenen verhielten sich vorbildlich und legten unverzüglich auf. Eine Seniorin wurde durch einen angeblichen Polizisten "eingelullt" und aufgefordert ihre EC-Karte unter ihre Fußmatte zu legen. Dieses machte die Frau, sodass die Karte in der Folge verschwand. Eine Sperrung des Kontos wurde veranlasst.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Uelzen - "mit dem Joint in der Hand"

Einen 41 Jahre alten Radfahrer mit einem Joint in der Hand ertappte eine Streifenwagenbesatzung in den Mittagsstunden des 08.05.22 in der Groß Liederner Straße. Der Uelzener versuchte gegen 12:30 Uhr den Joint noch wegzuwerfen. Parallel fanden die Beamten weitere geringe Mengen Marihuana sowie ein Einhandmesser. Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet.

Uelzen - Einbruch und Vandalismus in leerstehender Halle

In das Gebäude des ehemaligen Spieleparadies brachen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 15.04. bis 05.05.22 ein. Dabei wurden mindestens sechs Fensterscheiben eingeworfen, im Inneren Schrauben und weitere Gegenstände mitgenommen sowie mehrere Feuerlöscher entleert. Es entstand ein Schaden von gut 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

