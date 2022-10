Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221003 - 1133 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Ladendieb erwischt - Diebesgut in Wohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 45-jähriger Mann forderte am Samstag, den 01. Oktober 2022, in einem Elektrofachmarkt in der Borsigallee sein Glück heraus, als er einen E-Scooter entwenden wollte. Jedoch ertappte ihn ein Ladendetektiv und verständigte die Polizei. In der Wohnung des Mannes fanden Beamte weiteres Diebesgut.

Ein 31-jähriger Ladendetektiv ertappte gegen 15:00 Uhr in einem Elektrogeschäft eines Einkaufszentrums in der Borsigallee einen 45 Jahre alten Mann, als dieser einen Elektro-Scooter stehlen wollte. Der Detektiv meldete den Dieb bei der Polizei. Eine Streife erschien vor Ort. Da der 45-Jährige zudem für einen vor kurzem begangenen Diebstahl eines Staubsaugers in Frage kam, konnte ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung und Fahrzeug eingeholt werden, um mögliches Diebesgut aufzufinden. Seiner Aussage, mit der Bahn angereist zu sein, schenkten die Ermittler wenig glauben. Auf dem Parkplatz des Geschäfts wurden sie schließlich fündig und entdeckten sein Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten einen originalverpackten Staubsauger sowie eine Vielzahl an originalverpackten Kosmetikartikeln - überwiegend Parfum. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten zudem ein weiterer Staubsauger sowie mehrere gesuchte Baumaschinen aufgefunden werden. Neben den Geräten stellten die Beamten darüber hinaus bei dem Mann noch mehrere tausend Euro Bargeld als Beweismittel sicher.

Der 45-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

