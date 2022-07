POL-UL: (BC) Erolzheim - betrunkener Pedelecfahrer muss Blutprobe abgeben, kurz danach auch ein Autofahrer

Ulm (ots) - Am Freitagnacht gegen 23:40 Uhr war ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki auf der Eberhardstraße in Richtung Weinbergstraße unterwegs. Hier kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten BMW. Der 21-Jährige versuchte sich gegenüber der eingetroffenen Polizeistreife aus der Verantwortung zu ziehen und gab an, dass eine andere Person mit dem ...

mehr