Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallbeteiligter Mazda-Kombi-Fahrer gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 08.06.22, gegen 09:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Lahnstraße/Rheinstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrer des schwarzen Mazdas (Kombi) wird in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

